一站滿足旅遊需求 KLOOK客路進軍台灣
亞太最大旅遊體驗預訂平台KLOOK客路宣布獲得由紅杉資本領投的3000萬美元（約新台幣9.25億元）B輪融資，正式進軍台灣市場，原A輪投資者經緯創投、微光資本則繼續增投。
KLOOK客路計劃運用新一輪的資金加速全球拓展，打造全球一站式旅遊體驗預訂平台。在台灣市場的經營上，將積極拓展台灣用戶並挖掘更多獨特旅遊體驗，協助全球旅客輕鬆預訂台灣在地熱門景點、特色活動、Wi-Fi交通，及美食購物，將台灣觀光魅力行銷國際。
KLOOK客路涵蓋亞太及世界各地共80多個熱門旅遊目的地，為全球旅客提供超過1萬多種景點、特色活動、交通、美食選擇。2016年KLOOK客路網站及App在全球的預訂量已超過500萬次行程預訂。
KLOOK客路在每個目的地市場採取「跨區聯合」與「在地經營」策略，目前全球團隊已超過200人、來自15個國家，並在台北、香港、新加坡、首爾、深圳、曼谷、吉隆坡和馬尼拉等8個城市設立辦公室。
KLOOK客路營運長及聯合創辦人王志豪（Eric Gnock Fah）分享，目前KLOOK客路在預訂景點門票、體驗活動與一日遊的表現，都有很棒的成績，最近一年更整合了當地交通和美食體驗，廣受旅客好評，讓KLOOK客路打造一站式旅遊體驗預訂平台的目標更為堅定。
KLOOK客路執行長及聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）則表示，台灣旅客出國經常透過App來預訂行程，相較於全球旅客高出20%，KLOOK客路進軍台灣將能為旅客帶來更直接的回饋，一站滿足旅遊目的地的所有需求。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。