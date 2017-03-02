一站滿足旅遊需求 KLOOK客路進軍台灣

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亞太最大旅遊體驗預訂平台KLOOK客路宣布獲得由紅杉資本領投的3000萬美元（約新台幣9.25億元）B輪融資，正式進軍台灣市場，原A輪投資者經緯創投、微光資本則繼續增投。

KLOOK客路計劃運用新一輪的資金加速全球拓展，打造全球一站式旅遊體驗預訂平台。在台灣市場的經營上，將積極拓展台灣用戶並挖掘更多獨特旅遊體驗，協助全球旅客輕鬆預訂台灣在地熱門景點、特色活動、Wi-Fi交通，及美食購物，將台灣觀光魅力行銷國際。

KLOOK客路涵蓋亞太及世界各地共80多個熱門旅遊目的地，為全球旅客提供超過1萬多種景點、特色活動、交通、美食選擇。2016年KLOOK客路網站及App在全球的預訂量已超過500萬次行程預訂。

KLOOK客路在每個目的地市場採取「跨區聯合」與「在地經營」策略，目前全球團隊已超過200人、來自15個國家，並在台北、香港、新加坡、首爾、深圳、曼谷、吉隆坡和馬尼拉等8個城市設立辦公室。

KLOOK客路營運長及聯合創辦人王志豪（Eric Gnock Fah）分享，目前KLOOK客路在預訂景點門票、體驗活動與一日遊的表現，都有很棒的成績，最近一年更整合了當地交通和美食體驗，廣受旅客好評，讓KLOOK客路打造一站式旅遊體驗預訂平台的目標更為堅定。

KLOOK客路執行長及聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）則表示，台灣旅客出國經常透過App來預訂行程，相較於全球旅客高出20%，KLOOK客路進軍台灣將能為旅客帶來更直接的回饋，一站滿足旅遊目的地的所有需求。1060302

(中央社)