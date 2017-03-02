開毒趴 邱太三:飯店要通報違者最重撤照
法務部長邱太三今天對朝野立委關切毒品氾濫問題表示，毒品防制法已作修正，特定營業場所負有通報義務，最重可被撤銷營業執照。
立法院司法及法制委員會上午邀請邱太三進行業務報告，民進黨立委葉宜津、李俊俋、國民黨立委王育敏、廖國棟等人關切毒品氾濫問題，具醫師背景的廖國棟談毒品問題，話鋒一轉問邱太三「你高潮過吧」，邱太三尷尬笑而不答。
廖國棟說，講到性，男女都會有高潮，性高潮就是腦內嗎啡因發生作用，讓人感覺很爽，若性高潮是10分的話，「煙毒犯吸毒享受那種感覺High時，則是100分啊！」廖國棟突然詢問邱太三「您高潮過吧！？」邱太三表情尷尬。
廖國棟建議法務部可用緩起訴金來試辦新療法，應該把醫療科學的部分納入矯正的範圍。邱太三說，法務部與衛福部研議，財源是足夠的，但醫療單位要能提供後續的措施。
葉宜津質疑W飯店一案，法務部沒有作為？邱太三說，現有機制會對飯店作行政罰的處罰，就營業倫理與道德上確實有責任，毒品防制法已作修正，要求特定營業場所要設置人員名冊、進出管理人員與通報義務，違反規定最重可被撤銷營業執照，規定要送立法院備查後才能施行。1060302
(中央社)
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