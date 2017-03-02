掌陸銀監會主導三會合併？郭樹清：謠傳

新上任的中國大陸銀監會主席郭樹清今天以「謠傳」回應外界猜測他將主導「三會」合併等監管架構改革。他說，自己才到任第3天，對統一監管金融業資產管理業務的辦法所知不多。

郭樹清上午以中國銀行業監督管理委員會主席身分出席中國大陸國務院新聞辦公室記者會，說明銀行業支持供給側結構性改革情況。這是他接掌中國大陸銀監會後首次公開亮相。

中國大陸「一行三會」（中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會）可能裁撤合併成一個超級監管機構的傳聞已久，郭樹清履新被視為可能主導這項工作。

據中國網線上直播，郭樹清在記者會上被問及此事時向提問的媒體說，「翻譯已經給你回答了，他用的詞是『謠傳』，已經代我發言了。」

此外，有媒體提及，人行近期領頭「一行三會」制定一份金融機構資產管理業務的指導意見，以此詢問郭樹清認為在資管業務上實現統一監管的最大難處和挑戰為何。

郭樹清說，中國大陸的商業銀行和信託、基金、證券、保險公司都有資產管理業務，監管單位不同，法律規章也不一樣，確實出現一些混亂，導致部分資金出現「脫實向虛」現象。

他說，中國大陸政府正在研究共同的監管辦法，但「這個辦法據我所知，請你原諒，我今天上班第3天，所知道的不多」。

郭樹清表示，相關辦法可能是先統一最基本的標準，在此基礎上對各機構有更高要求。此舉可提高資管產品透明度，使「影子銀行」去掉「影子」，甚至可減少一些資金以其他形式隱藏，逐步公開透明。1060302

(中央社)