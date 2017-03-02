林書豪送助攻飆外線 籃網半場領先國王

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天客場對沙加緬度國王隊次節，送出助攻讓「布魯克林」成功連線，也再飆進外線，讓籃網半場以57比54領先。

傷癒復出的林書豪連3場比賽先發上陣，首節只打4分鐘，但靠一記外線和後仰跳投拿5分，另有2助攻、1籃板，率隊在首節以35比31領先。

次節林書豪在剩5分02秒時重回場上，中場前4分17秒，「布魯克林」連線發威，林書豪妙傳，讓羅培茲（Brook Lopez）灌籃得手，林書豪則添得1次助攻。

除靠組織幫球隊，林書豪在次節剩2分17秒時再飆進外線，助籃網以54比47穩住領先。

半場打完，林書豪上場9分鐘，拿下8分，送出3次助攻，抓下1個籃板。1060302

(中央社)