東芝擬脫手記憶體事業 野村建議出售CDS
彭博報導，野村證券表示，建議出售2018年3月到期的東芝信用違約交換（CDS），因為東芝可能出售記憶體事業，表示現在發生違約事件的機率降低。
野村證券信貸分析師魚本敏宏（Toshihiro Uomoto）在標記為昨天的報告中寫道，由於出售記憶體事業將可改善資金狀況，東芝要求銀行變更信貸條款的機率不高。
東芝股價下午盤上漲5.7%，報217.2日圓。
媒體昨天問及鴻海集團總裁郭台銘是否有意願投資東芝記憶體時，他透露說研究很久，東芝與富士康雙方可以合作，對於投資東芝記憶體，他很有信心，也表示富士康很有誠意。
郭台銘表示，富士康將來需要大量的儲存設備，無論是海量資料、8K影像、大數據等應用，都會產生百億筆的資料。無論是夏季還是冬季奧運會、照相機捕捉鏡頭的8K資料等，未來將有很多8K內容要儲存。
郭台銘說，若把東芝記憶體交給富士康，富士康是東芝的用戶，也是客戶，富士康可以協助東芝記憶體營運，也可邀請東芝記憶體來中國大陸設廠，東芝記憶體的核心技術可留在日本，在大陸擴大產能。1060302
(中央社)
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