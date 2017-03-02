機捷通車人潮減 民眾大讚好方便

機場捷運今天正式通車，一早台北車站A1站旅客數量和之前免費試乘相比較少，預掛行李櫃台的旅客不多，但多數人仍稱機捷方便。

等了20年，桃園機場捷運終於正式通車，桃捷公司也祭出首月搭乘優惠5折，要吸引民眾多利用。

桃園機場捷運正式營運後首班車在今天上午6時由台北車站發車，可能是平日加上免費試乘優惠取消，台北車站A1站人潮比之前少許多，預掛行李櫃檯前旅客也不多，不過大多數人還是稱讚，「有了機場捷運後，好方便」。1060302

(中央社)