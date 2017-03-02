遊台南古都 105年旅客逾二千萬人
台南多古蹟老街及小吃，市府今天表示，單是台南22個景點，去年旅遊人數就高達2217萬人，住宿313萬人次，顯見台南旅遊市場穩定。
台南市觀光旅遊局認為台南多歷史建築、古蹟、廟宇、地方節慶、人文地景、自然生態、農特產業、美食小吃、購物商圈等，不只是國人旅遊的最佳選擇，也是外籍觀光客來台旅遊的首選。
目前，台南有238家旅館及89家民宿，因商機蓬勃，近30家旅館籌建中，預估還可提供逾1700個房間。
觀旅局說，籌建中的旅館，以安平區及安南區最多，且不乏國際級大型連鎖飯店，尤其是交通部去年9月公告台南雙城為指定觀光地區，更帶動旅遊風潮。
除日本大阪、香港的直飛航線外，觀旅局更將「觀光新南向」列為今年工作重點，安排多家旅行業者到台南踩線，希望吸引更多東南亞觀光客。觀旅局表示，「台南-胡志明市」直飛航線已由4班增為5班，搭乘人數穩定成長中。1060302
(中央社)
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