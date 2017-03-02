台灣女孩克里斯蒂娜近半世紀後返台尋親 與兄姐們釣蝦場同歡

林克麗（白上衣者）相隔48年返台尋親，北區戶政事務所幫忙找到散居四處的家人，她親手送花致謝主任楊國忠，右三是她的養母古柏太太、右二是她的先生尚恩。（程炳璋翻攝）

本名林克麗的克里斯蒂娜48年前在台南監獄內一出生就遭棄養，經過美國一對夫婦領養，自此離開台灣到美國佛羅里達生活，直到今年2月21日才重返台灣土地尋親，台南市北區戶政事務所幫她找到散居在台灣各地的兄弟姊妹，雖僅一日團聚，已令她感動的紅了眼眶，回贈戶政人員花束致謝。

林克麗在台南監獄出生，因為父不詳，母親入獄服刑無暇照顧，旋即透過領養機構，被當時美國駐台空軍軍人古柏與古柏太太領養，自此離開台灣土地，到美國佛州生活。

一晃眼就近半世紀，48歲的林克麗已在美國結婚，生下個小孩，並擔任諮詢師的工作，她一直有個心願，想回台灣探望家人，2月21日再踏上台灣土地，連絡台南市北區戶政機關，聲淚俱下的描述自己的來意，企盼找到家人的下落。

台南市北區戶政事務所22日依照林女補足的資料調查，得知她的生母已死，11個兄弟姊妹皆散居在台灣各縣市，其中二哥、二姐、三姐與四姐都住在屏東林邊鄉。

林女與丈夫尚恩立刻搭火車南下屏東，與兄姐們相認、重逢，並聊著大家的生活概況，如今她的兄姐們有的務農、有的開雜貨店，過著簡單平實的生活。大家並到鄉村的一家釣蝦場唱歌，體驗真正的台灣平民娛樂。

短暫相聚一天，林女一家人再返回台南，台南市北區戶政事務所主任楊國忠開車載著她們重返當年出生地一遊，半世紀以來原本位在中西區的台南監獄早已搬遷，原地現改建百貨公司與五星級大飯店，林女下車在附近漫步，腦內憑著想像拼湊自己出生時的情狀。

林女與戶政人員彼此留下聯絡方式，28日離台返美，臨行前贈花給楊國忠，感動的用英文說著「你們作的比你們該作的還要多」。

(中時)