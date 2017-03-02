軍醫局：服用感冒藥會有嗎啡陽性反應

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清泉崗基地發現毒品，甚至傳出有8位官兵呈現嗎啡陽性反應。國防部軍醫局局長吳怡昌（中）2日在立法院外交及國防委員會答覆立委質詢時表示，這是聳動報導，從專業解讀，服用含有可待因的感冒藥後，驗尿會呈現嗎啡陽性反應，但是否吸毒，要由法官或檢察官判定。（劉宗龍攝）

清泉崗基地發現毒品，甚至傳出有8位官兵呈現嗎啡陽性反應。國防部軍醫局局長吳怡昌（中）2日在立法院外交及國防委員會答覆立委質詢時表示，這是聳動報導，從專業解讀，服用含有可待因的感冒藥後，驗尿會呈現嗎啡陽性反應，但是否吸毒，要由法官或檢察官判定。（劉宗龍攝）

清泉崗基地發現毒品，甚至傳出有8位官兵呈現嗎啡陽性反應。國防部軍醫局局長吳怡昌（見圖）2日在立法院外交及國防委員會答覆立委質詢時表示，這是聳動報導，從專業解讀，服用含有可待因的感冒藥後，驗尿會呈現嗎啡陽性反應，但是否吸毒，要由法官或檢察官判定。（劉宗龍攝）

清泉崗基地發現毒品，甚至傳出有8位官兵呈現嗎啡陽性反應。國防部軍醫局局長吳怡昌2日在立法院外交及國防委員會答覆立委質詢時表示，這是聳動報導，從專業解讀，服用含有可待因的感冒藥後，驗尿會呈現嗎啡陽性反應，但是否吸毒，要由法官或檢察官判定。

(中時)