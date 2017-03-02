漁業署：漁民可前往沖之鳥作業但有風險

沖之鳥可否捕魚？漁業署：漁民可前往作業。 (照片擷自網路)

台日漁業協議現正在日本召開，今日立委關心，與日方爭議的海域，例如沖之鳥，及釣魚台等，漁民能否前往作業。農委會主委林聰賢表示，釣魚台附近海域在2013年台日雙方有協議暫定執法線，一般在這附近作業的漁船都知道界線在哪理，至於沖之鳥礁還在持續透過外交途徑爭取最大範圍，一定會讓漁民到傳統漁場可以受到保障。

漁業署副署長黃鴻燕補充說明，漁民可以到沖之鳥海域作業，但必須承認該海域存有爭議，到當地作業風險很高，日方也有公務船會去執法，我方漁船可能會遭扣留，漁民需要注意。

(中時)