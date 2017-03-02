阿卡波可網賽 莊佳容今年開胡了

莊佳容在墨西哥拿下今年首勝。 (本報資料照片／鄭任南攝)

台灣雙打好手莊佳容今年勝場終於開胡！她在墨西哥阿卡波可網賽搭配美國女將麥克海兒（Christina McHale），於女雙首輪經歷「超級搶10局」後，以6比7（2）、6比4、10比8逆轉擊敗持外卡參賽的地主組合，晉級8強。

莊佳容去年底和張凱貞在台北海碩女網賽獲得亞軍，但新年度起步並不順利，連續5項賽事均於首輪飲恨，這次終於在墨西哥開胡，下役將與巴拉圭／哥倫比亞對手拚搶4強門票。

(中時電子報)