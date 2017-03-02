國泰商務艙輕奢旅 早鳥優惠輕鬆遊歐美澳

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國泰航空/國泰港龍航空台灣公司總經理楊偉添今(1)日宣布，即日起至3月28日止，推出「享受吧!商務艙輕奢旅」早鳥優惠專案，一人即可成行，最高可享20％的票價折扣。旅遊出發日期自3月1日起至8月31日止，讓你輕鬆遨遊歐洲、美洲、澳洲等24個城市。

商務艙輕奢旅針對舊金山、溫哥華、雪梨、倫敦、馬德里，以及即將開航的特拉維夫、7月將開航的巴塞隆納…等歐美澳24個城市推出早鳥優惠票價，（未含安檢費、燃油附加費及機場稅等各項稅金）:

歐洲12個城市:商務艙機票新台幣81,186起，包括阿姆斯特丹、杜塞道夫、法蘭克福、倫敦、曼徹斯特、馬德里、巴塞隆納、巴黎、米蘭、羅馬、蘇黎士、特拉維夫。

美洲7個城市:商務艙機票新台幣86,060起，包括波士頓、洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、溫哥華、多倫多。

澳洲5個城市:商務艙機票新台幣60,112起，包括阿得雷德、布里斯班、墨爾本、雪梨、伯斯

國泰航空持續拓展網絡，致力提供旅客最方便彈性的航班選擇。3月26日起開辦香港特拉維夫每周4班新航線服務，7月2日開辦每周4班往來香港巴塞隆納航班。此外波士頓、溫哥華及多倫多陸續在3月-6月份逐步增班；往來倫敦服務於6月1日增至每日6班;曼徹斯特服務亦增為每周5班，並改以空中巴士A350-900客機飛行，增加座位數。

A350-900客機已成為國泰航空中長程機隊的骨幹，現已於杜塞道夫、蓋特威克、墨爾本、奧克蘭、羅馬及巴黎等航線服務, 3月起營運溫哥華及特拉維夫航線，7月初將調派巴塞隆納航線，並將於2017年底接收共22架飛機。

A350-900客艙不但配備最新設計的座椅和精彩的機上娛樂系統，並提供無線網絡服務，讓乘客可隨時隨地與外界保持緊密聯繫。搭乘國泰航空/國泰港龍航空商務艙，亦可享用屢獲殊榮的機場貴賓室。其中香港、台北、溫哥華及倫敦的貴賓室已陸續完成改裝，更加添旅客寫意飛翔的旅遊體驗。

商務艙輕奢旅優惠詳情，請瀏覽國泰航空、國泰港龍航空台灣官網，或電洽客戶聯絡中心02-8793 3388及各大旅行社。機位有限，立即訂票！

(工商)