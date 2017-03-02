深圳首推智慧過街系統 違規廣播並攝影存證

深圳新聞網報導，深圳交警近日在留仙小學附近的留仙大道某紅綠燈路口，試辦智慧行人過街系統。該智慧行人過街系統由視頻採集分析存儲上傳系統、控制器、顯示幕、閘機、語音播報和前端電腦等系統組成。在紅燈亮起時，閘門關閉，將行人止步於閘門一側；在綠燈亮起時，閘門打開，將行人安全放行。

「雄赳赳，氣昂昂，沖到路中央；有中年，有兒郎，老爺老大娘；迎著紅燈亮，不停止方向；湊夠一撮，隨波逐流向前闖……」一曲《過馬路戰歌》生動刻畫了何謂「中國式過馬路」。據相關部門統計，在每年的交通事故中，53%的致人死亡交通事故是由行人和非機動車過馬路闖紅燈引起的，這已經成為交通安全的主要殺手之一。

深圳交警介紹，此項智慧過街系統技術考慮安全、需求、天氣等要素，集合了多種功能。綠燈閃爍時，閘機部分語音提醒行人快速通行，紅燈將亮起時，語音播報「閘門即將關閉」，提醒行人不要闖紅燈。一旦有人闖紅燈，監控攝影將語音提醒「您已違章，請注意交通安全，不要闖紅燈！」

檢測設備也可即時監測行人和車輛流量，科學智慧調配二者的放行時間。還有人臉識別和抓拍報警。若有行人強行跨越或破壞設施等行為，攝影機將對以上行為自動抓拍、抓錄和進行人臉識別。同時，抓拍抓錄到的違法行為將即時顯示曝光於路口的顯示幕上，進行社會監督和被納入個人信用誠信系統。

(旺報)