粉絲自拍棒戳頭 「X教授」大陸宣傳憤離場
「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）與「X教授」派屈克史都華結束台灣宣傳行程後，馬不停蹄前往北京為新片《羅根》造勢，兩人不改親民作風，在首映會後幫影迷簽名，過程中竟有粉絲頻拿自拍棒，幾度快戳史都華的頭，讓他憤而離場，這段影片也在陸網瘋傳。
影片中史都華親切幫場邊粉絲簽名，過程中他的頭部數度快被粉絲拿的自拍棒戳到，旁邊保鑣伸手阻擋未果，讓他憤怒一把將自拍棒拍下，下一秒轉身掉頭離開，怒氣十足。
史都華發火影片隨即在陸網瘋傳，不少網友大罵這位拿自拍棒的粉絲「有點素質好麼，人家好不容易來一次中國，卻這樣對人家」、「不知道那位小哥有沒有臉紅，為自己的行為有那麼一點點羞恥心」。
至於為何該粉絲會拿自拍棒戳史都華的頭？網路流傳2版本，有人稱那位粉絲當時正在網路直播，自拍棒才會越拿近，另外也有傳該粉絲是因為得步到拍照機會，才會攻擊史都華。
(中時電子報)
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