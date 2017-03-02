見美女就性起 噴精哥遭逮送辦
身材貌美的20歲黃姓女子日前到金融單位ATM領錢，突然發現腰部沾「黏黏的」液體，回頭驚見身後有男子快步離開，她直覺可能是精液，嚇得放聲尖叫報案，警方循線逮捕陳姓「噴精哥」。陳男指稱，他一時「性起」在ATM提款機前自慰，才不小心噴濺到黃女，警方將他依猥褻罪嫌送辦。
黃女日前驚魂未定向警方報案指稱，她在南屯區公益路上合作金庫ATM領錢時，突然覺得腰部沾有「黏黏的」液體，回頭一看驚見身後男子快步離開現場，直覺衣服可能沾上精液。
警方獲報即調閱監視器，發現35歲陳男尾隨黃女進入合作金庫ATM提款機旁，還佯裝使用黃女後方提款機，並過程中不斷偷看黃女，黃女領完錢查覺身後有人時，陳男立即逃離現場，步行到隔壁巷子，再開車離開，犯案過程約3分鐘。
警方調查，通知擔任工地主任的陳男到派出所說明，陳指稱並非針對黃女，只因一時「性起」才ATM提款機前自慰，剛好看見黃女身材面貌不錯，不小心將精液噴濺到她身上，過程中黃女並未發現，他肢體並沒有碰觸到被害人，希望警方能放他一馬。警方訊後，依觸犯公然猥褻罪嫌函送偵辦。
(中時)
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