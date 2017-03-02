防止攀比 福建晉江一中學禁學生穿進口鞋

福建晉江一中學認為近期校園之中攀比之風漸長，學生不比學習比鞋子，甚至有的學生要求家長給自己買那種很貴的進口鞋。為了防止攀比之風蔓延，弘揚勤儉節約的美德，學校要求學生一律穿國產鞋，禁止穿進口鞋，如有發現，請家長將國產鞋送到校門口，學生換好後才可進入校園。

福建晉江市子江中學通知稱，請家長配合學校做好子女工作，若發現仍有學生穿進口鞋，則請家長送國產鞋來給學生換穿。校方政教處葉老師稱，「禁鞋令」是該校近期發出的通知，只是校方的倡議，目前在某一個年級試行。

(旺報)