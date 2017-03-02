防止攀比 福建晉江一中學禁學生穿進口鞋
福建晉江一中學認為近期校園之中攀比之風漸長，學生不比學習比鞋子，甚至有的學生要求家長給自己買那種很貴的進口鞋。為了防止攀比之風蔓延，弘揚勤儉節約的美德，學校要求學生一律穿國產鞋，禁止穿進口鞋，如有發現，請家長將國產鞋送到校門口，學生換好後才可進入校園。
福建晉江市子江中學通知稱，請家長配合學校做好子女工作，若發現仍有學生穿進口鞋，則請家長送國產鞋來給學生換穿。校方政教處葉老師稱，「禁鞋令」是該校近期發出的通知，只是校方的倡議，目前在某一個年級試行。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。