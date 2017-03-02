禽流感防疫成功？農委會：5月底才能知道

農委會主委林聰賢上任後，今日首度到立法院經濟委員會進行業務報告，並備詢，立委們也相當關心禽流感防疫情形。林聰賢表示，2年前禁運禁宰太晚實施，加上此次襲台H5N6禽流感病毒有禽傳人風險，才立即啟動禁運禁宰阻斷大爆發，而防疫工作會持續到5月31日，防疫是否成功，到時才知道。

面對立委質詢，林聰賢指出，H5N6第一例發生在花蓮，花蓮是重要的水禽養殖重鎮，當時有先做移動管制，後來台南發生第2個案例後，就立即採取更嚴謹的防疫措施，並實施禁運禁宰，甚至鴨子的潛伏期較長，外觀也較無病徵，所以對鴨採取地毯式的抽檢，沒檢出病毒才能上市屠宰，確保市面上的肉品都是安全的，目前疫情確實是有阻斷的跡象，但到5月31日之前都是高風險期，不能掉以輕心。

農委會定調至5月31日前都是防疫高風險期，民進黨立委黃偉哲表示，禽流感病毒存活大概7天左右，算是學理上的一個定義，不懂農委會定在5月31日的依據為何，是怎麼判斷而來。

農委會副主委黃金城補充說明，冬季來台的候鳥大約會在每年3月至4月北返，甚至候鳥排出來的病毒，待在環境中大概3到4周就會死掉，到時才可以說疫情控制的差不多了，防疫定調至5月底其實有依據。

(中時)