SpaceX要在2018年實現平民繞月

獵鷹重型火箭可攜帶20噸的酬載進入太空，SpaceX寄望由這型火箭完成載人繞月旅行。(圖/Space X)

SpaceX的CEO伊隆．馬斯克(Elon Musk)宣布了他進軍太空以來最雄心勃勃的計劃，將實現「平民環繞月球」壯舉，據說有兩名太空遊客已經付了前期的報名費。馬斯克說，要是一切進度順利，最快會在2018年出發。美國太空總署NASA也在計畫重返月球，因此這將是私人太空公司和NASA之間的第一次「公私太空競賽」。

「邊界」科學報(The Verge)介紹，馬斯克說，他們初期會先完成太空火箭的載人飛行，將兩位平民送到到國際太空站，適應初步的太空環境，然後在6個月後進行進入月球軌道的太空任務，SpaceX公司並沒有研發登陸艇，因此僅是環繞月球航行數圈，然後就返回地球。

要是SpaceX能夠成功，將是人類在45年後第一次回到月球軌道，而且並非國家的太空單位執行。這項任務參與者就是出資者，目前仍然匿名，但馬斯克說他們已經付出了大量的研發金。

如果一切都按照計劃進行，獵鷹重型火箭(Falcon Heavy)將在2018年底，將載有兩名乘員的天龍號太空船送達月球軌道。這一次的的任務將圍繞月球繞行約35萬英里的旅程，然後返回地球。這項任務可以證明SpaceX擺脫現在的近地球繞行軌道任務，還具有前往外太空航行的能力，這對SpaceX在未來十年左右，將要啟動載人火星計畫，有重要而關鍵的一步。

任務最關鍵的就是強大推力的獵鷹重型火箭，該型火箭預計將於今年稍晚時進行首次發射，至於搭載乘員的天龍號太空船則相對簡單，SpaceX已經執行過很多次國際太空站的運補任務，都是使用天龍號。

至於這兩名有錢太空人的身份也著實令人好奇，馬斯克沒有說他們的身份，也沒說他們給了多少錢，要計算他們飛這麼一次的價錢也實難計算，有一些是明顯的成本，比如航天器，火箭和燃料費。但是，也有不容易計算的背後成本，比如太空訓練、建造和維護發射台、後勤與地面控制中心的營運費用，以及救援計劃等。

一般認為，月球繞行任務的成本與飛往國際太空站的成本大致相同或是略高(飛行的距離較太空站還遠，燃料與氧氣的用量較多)，因此計算一下前往國際太空站的成本加上一成，大概就是前往月球的費用。

SpaceX公司要用天龍號太空船，搭載2位富豪級太空平民繞行月球。(圖/SpaceX)

目前美國NASA沒有在運送太空人，因此都是委託俄羅斯航太署(Roscosmos)運送，公道價是8100萬美元，被稱為聯合號(Soyuz)「往返票價」。而NASA最新購買的五個座位有點便宜，大約每座位7470萬美元。

那麼前往月球再飛回來會多少? 一家名為太空冒險(Space Adventures)的旅行社評估，價格應該是前往國際太空站的兩倍多，因為飛行距離使燃料與氧氣、飲食量都要加倍，他們的粗估是：每個座位約1.75億美元。當然還有一個變量，那就是延誤，先前所說的，都是建立在獵鷹重型火箭研發一切完美為前題。

(中時電子報)