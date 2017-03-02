論文案張正琪喊冤 台大：可循管道申訴
台大論文案社會矚目，被解聘的教授張正琪今天出面喊冤。台大校方稍晚透過聲明，強調調查秉持公正、公平原則，當事人仍可提出申訴，或向教育部提起訴願。
台灣大學教授郭明良違反學術倫理案，台大校級教評會日前做出決議，解聘郭明良、張正琪等人，有論文共同掛名的台大校長楊泮池被認定無違反學術倫理。
張正琪今天出面喊冤，認為自己是校園政治鬥爭的受害者和代罪羔羊，而台大教師評審委員會的審議結果輕重失衡、悖離事實，她要出來捍衛自己的學術名譽與權益。
對此，台大校方今天發出聲明回應，強調調查過程中，有請論文相關作者說明，後續也有多次書面回覆對質。最後調查小組委員依據專業，逐篇討論是否違反學術倫理，最後才綜整當事者的責任。
台大校方指出，日前公布的決議，是經過校教評會討論和投票。由於牽涉到解聘，後續還要經過系、院、校三級三審，當事人還是可以再提出說明解釋，之後也可向台大申訴評議委員會提出申訴，或向教育部提起訴願。
部分媒體今天報導，張正琪在記者會上曾說，調查過程中，校方多位人員曾叫她「閉嘴」。台大聲明則解釋，「本案於105年11月9日郭明良教授主動向校方提請調查之初，校方即指定主任秘書為校方對外統一發言窗口。」主任秘書林達德今天也說，「閉嘴」之說並非事實。1060302
(中央社)
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