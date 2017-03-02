離島醫師好強 一人包辦接生照顧新生兒
連江縣衛生局長謝春福曾是北醫大公費生，因早年馬祖醫療人力匱乏，返鄉服務從醫時常得「內外婦兒科全包」，曾因沒護士，一人包辦接生並照顧新生兒。
現任連江縣衛生局長謝春福，是台北醫學大學醫學系校友，民國75年返回馬祖後，從基層家醫科醫師做起，民國81年因解除馬祖戰地政務，謝春福因此接任連江縣立醫院第一任院長，擔任院長長達18年，可說是看盡馬祖地區醫療的演化史。
謝春福表示，早年馬祖醫療資源貧瘠，當年從台北醫學院畢業返鄉服務的學長，幾乎「內外婦兒全包，0到100歲的病患都要照顧」，當時縣府成立的衛生院人力極度缺乏，僅靠4名北醫畢業的公費醫師，分別駐守南竿、北竿、莒光、東引等，從婦產科到小兒科，必須十八般武藝樣樣精通，當個「全人醫師」，提供一條龍醫療服務。
也由於早年醫療人力匱乏，謝春福笑稱，他和其他3名公費醫師，每個月都要接生10幾名新生兒，因為沒有護士，他曾自己1個人為孕婦接生，然後自己照顧新生兒的克難紀錄。
謝春福指出，當年因戰地政務沒有思考未來規劃，因此只培養4名公費生，之後就暫停，因此他和下一位公費生間隔了5年，幸好後來的縣長知道醫療人才的重要，除了增加公費生員額，也專科培訓內科、婦產科、骨科及急診醫師回馬祖服務，如今已看到成效，有助於穩定充實在地醫療人力。
身為離島公費生，謝春福也勉勵馬祖的學弟妹，一定要先確認「自己要走的路」，理解學成之後要返鄉服務，因為求學7年加上專科訓練5、6年，身旁都是自費生，「心態上一定要調整」，不要把返鄉年限當作包袱，事先做好心理建設，回鄉服務後才不會有落差，或覺得不平衡、很苦。
他也建議，學弟妹應該把眼界放寬，選擇自己要走的路，甚至不妨借鏡楊綏生與劉增應這兩位北醫學長，從醫界跨足政壇，走不一樣的路，人生一樣大有可為。1060302
(中央社)
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