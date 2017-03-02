北市男子家門口遭刺 送醫治療

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我要評比

台北市消防局今天中午12時7分獲報，在士林區仰德大道1段14巷一棟房舍，張姓住戶於1樓住家門口遭不明人士持水果刀刺傷左胸，被送往醫院治療。

北市警消表示，傷口約4公分撕裂傷，深度不明，男子意識清醒，送往新光醫院，詳細遇刺原因，仍待警方進一步調查。1060302

(中央社)