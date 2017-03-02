機場鐵道誰便宜 入出境效益高

機場捷運正式營運，外界期待很高，但以亞洲的機場鐵道票價，機場捷運即使不打折也很便宜，機捷開通另一目的是提升台灣在國外旅客抵台的國際能見度。

機捷運正式營運，為台灣交通史上劃上重要的里程碑，相較於前幾天的人潮擁擠，正式通車的第一天人潮明顯少了非常多，機捷各車站也出現比較舒適的動線。

面對國內引頸期盼的機場捷運全長34.8公里，即使不打折，以原價計算，未來桃園機場搭到台北市，全程最高票價為新台幣160元，但反觀台灣鄰近機場的費用又是如何？

「香港機場快線」是連接香港國際機場及香港商業中心區最快捷的交通工具，旅客由香港機場前往位於中環的香港站約需24分鐘，全長35.3公里。機場到九龍站，單程港幣90元，機場到香港站，單程港幣100元。

若以日本的成田機場來看，由於東京都很大，從成田機場搭車可以前往東京車站，或者上野、日暮里等站，則有不同的鐵道運輸，包括京成電鐵特急列車、Access特急、京成本線特急可以選擇。

以京成本線特急計算，單程從成田機場進入上野，時間41分鐘，為2500日圓，若採搭京成本線的慢車，則為1035日圓，時間約70分鐘。

台灣的機場捷運並不是鎖定在某一個城市中的捷運系統，而是橫跨台北、新北、桃園，桃園捷運公司定位為「城際鐵路」（橫跨城市與國際機場）的交通運輸，因此票價反映在不同功能、目的的需求。

以記者多次試乘的經驗，機捷在沿路的開發上，對桃園市的發展助益最高，其中以有效紓解桃園機場入出國旅客的影響最大，對於北台灣的乘客，可以藉由北捷、機捷的轉乘，直接抵達機場，減少國道一號可能面臨的塞車問題。另外對於南台灣的旅客而言，也可以搭高鐵，在機捷高鐵桃園站，再轉桃園機場。

另外，若以桃園機場的角度來看，桃園機場公司在歷年來國際評比中，始終因為缺乏機場連外的鐵道捷運，而無法更上一級，如今機捷的開通，勢必讓桃機競爭力更強。

機捷沿線的林口長庚醫院站也提供長庚醫院醫護人員與看病民眾的另一交通選擇，雖然不一定是最便宜，也不一定最省時，但卻提供更多元的選擇，也提供林口地區日益增加居民的連外交通選擇。

誠如北捷在淡水線開通時，部分聲浪對票價等的批評，如今淡水線不僅成為台北人的驕傲，也是更多國外旅客觀賞淡水落日的最佳選擇。機捷的開通也面臨如北捷、高鐵在開通時所面臨的票價批評問題，但以長遠的角度來看，機捷所帶動的效益，仍蓄勢待發。1060302

(中央社)