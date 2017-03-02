新北三峽農會理事長選舉 涉賄人交保

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新北市三峽農會理事長選舉競爭激烈，傳出有意參選理事長的李姓與林姓男子2人涉嫌賄賂。新北地檢署偵訊後，今天諭令李男20萬元交保，林男15萬元交保，其他人交保、請回。

新北地檢署獲報，三峽區農會理事長選舉疑有綁樁、買票。檢方昨天指揮調查局新北市調查處搜索，約談27人到案。

檢調清查，林姓男子為求當選三峽農會理事長，涉嫌向會員代表綁樁，每票新台幣10萬元至50萬元不等。林男於2月19日會員代表選舉投票後，招待多名當選人環島旅遊，要求理監事選舉依指示，投票給特定人選，讓該陣營能順利當選理事長。

檢調也發現李姓男子，涉嫌以20萬元不等，向多名農會代表買票、綁樁，要求這些會員代表，依指示投特定理監事人選，意圖讓李男順利當選理事長。

檢調1日發動搜索約談行動，新北檢重大刑案專組檢察官許宏緯、紀榮泰，指揮新北市調查處、新北市警察局三峽分局搜索，並約談林、李等27人到案說明。

檢方偵訊後，今天諭令20人交保，其中涉嫌賄賂的李男20萬元交保，林男15萬元交保，其他18人分別以10萬至20萬元不等金額交保，其餘請回。1060302

(中央社)