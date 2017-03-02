教部指簽承諾書違法 世新將澄清說明

媒體報導，世新大學為招中生簽署一中承諾書，教育部今天認為，此舉違法。世新大學表示，承諾書非個別締結聯盟的約定，應該不違法，將向教育部說明。

根據「自由時報」報導，世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。

教育部長潘文忠今天到立法院備詢，會前接受媒體採訪，指世新大學事前並未告知教育部，簽署承諾書的內容，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第33-3條內容。

世新大學公共事務長葉一璋表示，世新約和100所中國大陸的大學有交流，往來頻繁的約50所，其中僅有少數學校個別要求要簽署研修承諾書，才願意讓學生來台研修，但研修承諾書僅是避開政治敏感議題，不能和簽署一中承諾書畫上等號。

對於研修承諾書內容，葉一璋指出，主要是為了保障學生的學習權益，由於來世新研修的陸生多半是廣電、觀光等科系，因此希望秉持學術中立，在課程內容上不要涉及政治敏感議題，就像台生去大陸，也不希望一直聽到統一等議題。

對於教育部認為簽署承諾書違法，葉一璋表示，學校之間簽署的學術交流協定書已報教育部，而研修承諾書是個別有需求才提供，承諾書只是個案學習內容說明，承諾書兩造不是學校與學校，因此並非個別締結聯盟或合作行為的約定，應該不是違法，世新將會再向教育部解釋說明。1060302

(中央社)