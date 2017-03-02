機捷通車 賀陳旦：透過優惠培養載客量

交通部長賀陳旦今天出席機捷通車典禮時說，機捷運量可先透過優惠票價培養載客量；至於松機遷建，先「處理聯外部分」，等桃機第三航廈和跑道完成後，才會評估。

桃園機場捷運上午舉行通車典禮，副總統陳建仁、賀陳旦、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦以及新北市副市長李四川等人皆出席。

賀陳旦會後和鄭文燦共同接受聯訪，賀陳旦說，機捷通車就是新時代的開始，且漏水問題已改善，是因飄雨和風向等狀況影響，且劍潭站也有類似問題。

媒體提問，通車後首日，乘客沒預期多，賀陳旦表示，因前幾天是放假日，通車時載客量必然會較少，相信透過優惠票價，可培養載客量，且也會協調地方政府做好轉乘公車，積極培養運量。

至於松山機場遷建議題，賀陳旦說，會先讓機捷經營一段時間，觀察是否可改善旅客的擁擠狀況，還要觀察桃機的第三航廈和跑道工程完成後，有無減少桃機旅客壓力。

他表示，現在「處理的是聯外，當桃機內部壓力減少」後，才是最佳適當時機，會分析松山機場遷建的方向。

至於是否擔心桃園捷運虧損，鄭文燦受訪時表示，北捷和高捷前幾年都是虧損，且機捷是出國和通勤捷運，方便性大，累積運量需要時間，「有信心運量會不斷累積」。

他提及，「營運初期虧損是必然的，但會做好服務做好和優質化系統」，至於何時盈虧打平，則要看實際運量再討論，交通部也了解。

至於新北市長朱立倫並未出席活動，鄭文燦說，有邀請朱立倫參與，且機捷對新北市很重要，讓三重、新莊、泰山、林口開發變快，像新莊副都心等。1060302

(中央社)