川普國會演說放軟獲好評 幕後功臣是她
美國官員透露，總統川普昨晚對國會參眾兩院聯席會議發表演說的語調較為慎重、較少咄咄逼人，獲得各方好評，幕後推手是第一千金伊凡卡（Ivanka）。
路透社報導，這場川普上任1個多月來最重要演說，是高階幕僚花了10天的成果。
川普並沒有宣布重大政策改變，但演說語調一改1月20日就職演說講出「美國屠殺」的陰鬱口吻。
川普也改掉上任頭幾週經常出現的一些激烈措辭。他呼籲全國團結，並避免一再攻擊民主黨對手和媒體機構。
演說後的即時民調顯示，大部分美國人贊同川普放軟姿態。
1位資深白宮官員說，伊凡卡2月26日在橢圓形辦公室集體討論時為川普演說提出建言，助父親決定新做法，希望減少外界對他是否具備有效治國的總統風範的疑慮。
1位不具名官員說：「他周遭有很多聲音提供想法和建議，讓他集思廣益，不過他真的採用那樣的樂觀語調，是她所支持的，她鼓勵他這樣做。」
另有官員表示：「她扮演要角。」「她協助定調。」
另1位知情官員說，伊凡卡也勸父親肯定平價兒童照護及帶薪家事假政策，這些是她長久以來力挺，也有望在國會獲得民主黨人士支持。
「演說語調方面可見到她留下的痕跡，尤其是她關心的部分，例如產假。」（譯者：中央社盧映孜）1060302
(中央社)
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