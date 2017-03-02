南橫爬黑山胃出血 救援到時已喪命

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桃園一支「爬黑山」登山隊攀登南橫山區南一段，其中一名登山客疑似胃出血身體不適受困海拔3200公尺高山區請求警消支援，搜救人員昨天以直昇機起飛救援，但因天候不佳返回清泉崗機場，今天再度上山順利將劉姓男子及另兩名團員救援下山，但男子已無呼吸心跳，詳細死因由警方調查釐清中。

高雄市消防局上月28日接獲台中市消防局轉報，指高市桃源區與台東縣交界處三岔峰下營地，其中一名登山客傳出腸胃不舒服，由2位團員陪同等待救援。

消防局第一梯次搜救小組整備前往救援，晚間在森濤派出所紮營，下午因現場大霧，直昇機無法起飛。1日清晨6點30分起，6名搜救人員於森濤派出所出發前往搶救，並會同台東消防局及山難救助協會成員展開救援。

空中勤務總隊直昇機1日上午7點54分到達目標區，但雲幕籠罩，確認無法進入，已先返回清泉崗機場，將持續視天候狀況今天再申請直昇機救援。

今天上午10時左右，救援直升機從嘉義水上機場起飛接觸待救3人，將3人接送下山，但其中劉男已無生命跡象，警方正釐清死因中。

(中時)