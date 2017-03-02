派出所旁公然持水果刀行凶 男子受傷送醫

北市士林區仰德大道，距離芝山岩派出所大約100公尺處，中午12時許，發生一起砍人事件，32歲張姓男子向救護人員表示，遭到一名男子持水果刀刺傷，警消發現他左胸有穿刺傷，送往新光醫院救治，並無生危險。

張男稱不認識行凶歹徒，而他剛步出家門，在樓梯上見歹徒衝向他，遭刺中左胸，歹徒隨即逃逸，警方目前仍在詢問被害人的交友情形，並朝向感情糾紛方向偵辦中。

(中時)