李亞萍不辭副教授了 今帶余祥銓海院授課

傳李亞萍下午現身海院，帶余祥銓一同授課。（圖／中時資料照片）

66歲資深藝人李亞萍今年1月被爆接獲台北海洋技術學院聘請，邀她到學校教表演，每月酬勞約6萬台幣，當時李亞萍表示已向校方表達辭意，沒想到今傳出大反轉，今(2日)週刊爆料她回收辭職意願，今下午1時半就會帶兒子余祥銓一起現身教室開課，引發外界討論。

今年1月23日，李亞萍被爆將到海院授課當教授，當時她回應因念世新大學電影製作系背景，再加上舞台經驗超過15年，透過教育部審核資格後，才有望開課，對於有人不滿她上課時間每周9小時，卻能爽爽月領6萬，李亞萍也氣回：「我跑2個通告、隨便接個廟會都不只6萬」，打算拒絕邀聘。

事隔一個多月後，據《壹週刊》報導，李亞萍仍接下教職，今下午1時30分將以副教授身分現身開課，並加碼帶余祥銓登台。昨她邊準備教材邊受訪，坦言仍擔心準備不足、有壓力，並透露上次發生爭議後，雖有網友酸她，但也有不少教授鼓勵她最有資格教表演，還有政大教授上門送暖給她信心，才讓她有信心執起教鞭。

(中時電子報)