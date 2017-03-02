員警是藝術碩士 自創派出所吉祥物前進貓
「好可愛！可以出line貼圖了」，新興警分局前金所男警黃騰緯發揮美學專長，在警所臉書繪製「前進貓」Q版吉祥物，設計理念來自招財貓，又巧妙地結合「錢金」、「前進」等前金諧音，甫推出就讓臉友稱讚「太有才」。
前金所男警黃騰緯擁有東海大學美術系及嘉義大學視覺藝術學系研究所的高學歷，創作作品曾入選屏東美展及高雄獎，因家中多為警消，耳濡目染也報考警察。
特考班結訓後，黃員於今年1月分發到新興警分局，並在任職的前金所臉書網頁創造擬人化Q版吉祥物「前進貓」，他說自己養1隻貓咪「小白」已經有10年，將牠視為一家人，當要創作Q版吉祥物時，就把小白拿來作為靈感。
黃員指出，古時貓有招財之意，而前金音同「錢金」，所以將貓做為吉祥物，符合警察守護人民生命、身體和財產的決心；又前金音似「前進」，所以前進貓身上的「箭頭花紋」，代表認真、負責與用心的「向上」精神。
「前進貓」在臉書發表沒多久就被狂按讚，有網友回應「現在的警察真是太厲害了！要會抓壞人還要會畫畫！跪求認識」、「太有才了！求簽名」並說「可以出line貼圖了」。
(中時)
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