機捷通車 柯文哲：討論整合桃機松機

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台北市長柯文哲今天出席機場捷運通車典禮時表示，希望「找機會討論」桃園機場和松山機場整合；桃園市長鄭文燦表示，如果順利興建第三航廈和跑道，就可預留松機容量。

機捷上午舉行通車典禮，副總統陳建仁、交通部長賀陳旦、柯文哲、鄭文燦及新北市副市長李四川等人出席。

柯文哲表示，機捷通車，建立首都生活圈外，改變台北市民出國模式，未來「可先喝杯咖啡」再搭機捷到機場，且配合機捷通車，以北門為中心的西區計畫從去年起加速趕工，民眾出站後就可看到和過去不一樣的景觀，預定今年6月完工。

他說，機捷通車後，桃園機場和松山機場整合可「上檯面認真討論」，會改變整個台北市面貌，更是首都生活圈很重要的政策決定，希望「找個機會討論」。

李四川說，機捷通車是大台北3環3線很重要的1條線，新北市開通多條接駁公車和提供機車、汽車停車位；機捷在新北市部分還有噪音、票價等小缺點，但這些問題都會盡快解決。機捷工程是台灣驕傲，從試營運期間就看到人潮。

鄭文燦表示，機捷是連結北北桃骨幹，雖然營運後仍有很多缺點需改善和優質化，但會繼續努力，像擴大預辦登機服務，希望未來運量成長後，可增購車廂和系統優化。

至於柯文哲提及松山機場遷建問題，鄭文燦說，桃園航空城計畫包含第三航廈、第三跑道，如果順利興建，是可以預留松機容量，但應由中央政府整合決定松機和桃機關係，也讓台北市和桃園市的發展都各自找到定位。1060302

(中央社)