立委質疑農舍問題 林聰賢：農地當然農用

農委會主委林聰賢今天首次到立院委員會進行業務報告，但被國民黨籍立委王惠美質疑只有農舍經驗，沒有農業經驗。林聰賢說，不是當了主委才要農地農用，未來也會致力調整結構。

立法院經濟委員會今天安排農業委員會主委林聰賢進行業務報告。過去林聰賢擔任宜蘭縣長，媒體報導的農舍問題，引發關注。

王惠美質疑，林聰賢是「只有農舍經驗，沒有農業經驗的林縣長，要怎麼扮演好農委會主委的角色？」

她並說，從民國89到103年，宜蘭縣總計7612棟農舍，其中3500棟都在林聰賢擔任縣長任內核發執照的，農地流失高達1000公頃以上，比歷任縣長高。

她還說，林聰賢似曾回應，「這叫做歷史共業」，不過從數據來看，林聰賢好像是這個歷史共業比重最重的個人，原本很多農民期待林聰賢擔任縣長後能大刀破斧，落實農地農用的理想，但是遺憾林聰賢在理想跟現實中選擇了現實，向壓力妥協，最後讓宜蘭農舍的改革雷聲大雨點小。

林聰賢說，立委提出臨時提案，希望農委會對於農舍興建辦法要有對應，但是從農業發展條例修訂後，其實在管理面跟制度面有問題產生。

王惠美追問，「是否要堅守農地農用？」林聰賢說，「農地當然要農用」，王惠美緊追不放，又問，「你現在要農地農用了？」林聰賢馬上否認說，「不是當了主委才要」。

王惠美質疑，但是要落實農地農用，必須縣市政府願意配合執行才有用，萬一有違章建築，實況是縣市政府在處理，絕對不是農委會處理。林聰賢說，「當然是啊！」王惠美於是進一步要求，「你要落實哦！中央到地方幾乎都是民進黨在執政了。」

林聰賢則反問，「王委員妳也來自地方，非常了解地方實況，過去訂定計畫趕不上變化，在宜蘭有慘痛經驗，當時才會踩了煞車。」王惠美也不鬆口問林聰賢所謂的「慘痛經驗」是指什麼？林聰賢說，「民眾會利用巧門，做了很多農地使用興建」。

王惠美又說，但是農地農用落實的當下，也要顧及務農民眾的生活品質，她認為政府對農民有很大的虧欠，因為20多年來，台灣的農村都沒有改變，她希望朝野要一起努力。林聰賢於是回應說，「所以最重要的事是要調整結構。」1060302

(中央社)