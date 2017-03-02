免費試乘結束 桃機公司推園區內免費搭
機場捷運今天正式通車，首月票價5折，不過，桃園機場公司今天宣布，為服務旅客和工作人員，在機場園區內搭乘，持電子票證就可免費。
機場捷運今天正式通車，取消免費試乘，但第一個月票價5折，不少民眾都明顯感受到人潮確實有減少。
桃園機場公司今天宣布，為服務每日10萬人次旅客，3萬名持有機場管制證的工作人員，於機場園區內搭乘機場捷運，往來包括A12第一航廈、A13第二航廈及A14機場旅館站，使用電子票證如悠遊卡、一卡通等，就補助免費搭乘。
桃園機場公司說，桃園機場內目前仍有電車及巡迴巴士往來航廈間，且由於機場出入境旅客增加，近幾年使用人數每年持續以10%成長中。
另外，市區預辦登機服務自2月16日試營運至3月1日，機場公司統計使用自助行李託運為3309件，每日使用人次皆呈成長趨勢，成長率最高達37.5%。1060302
(中央社)
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