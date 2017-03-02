海洋漁源復育 澎海域放流10萬尾魚苗

台電公司與澎湖縣政府農漁局今天在湖西沙港與北寮2處海域放流黃鰭鯛魚苗各5萬尾，為維護海洋復育、漁業生態永續，投入一份心力。

台電魚苗放流活動，包括湖西鄉長吳政杰、漁會理事長歐益豐、沙港村長歐連津、北寮蔡文夏村長等人以接力方式一一的將魚苗放流，豐富沿岸漁業資源。

歐連津希望岸巡能加強巡邏，在2個月內，勸導釣客禁止在港區內垂釣，讓魚苗順利成長。

澎湖龍門國小校長林宜君也率全校70位師生一同參與魚苗放流，讓海洋漁業資源保育觀念工作，向下落實。

台電尖山電廠表示，今天所放流的10萬餘尾黃鰭鯛，是由高雄的苗場培育，每尾的成本約在新台幣3元左右，現場並抽驗魚體，每尾體長約在5公分以上。

台電公司與所屬電廠有鑑沿海漁業資源日漸減少，自95年起與漁業署合作，迄今15年來在台灣各電廠附近海域放流2200萬尾魚苗，其中在澎湖海域已放流有98萬尾，對漁業資源復育，獲致肯定。

黃鰭鯛一般棲息於沿岸礁岩或礁砂交錯處海域，全台各沿岸海域都有，屬於高經濟的漁類，一般體長為20至30公分，最長可長至45公分，澎湖人俗稱「赤翅仔」或是「烏?」，也是箱網養殖的主要漁種之一，由於適合各種烹調方法，肉質鮮美。1060302

(中央社)