美日經濟對話 美副總統或4月中旬訪日

日本媒體報導，美國和日本政府正在磋商安排美國副總統彭斯於4月中旬訪問日本。彭斯訪日期間，將被安排與日本副首相兼財務大臣麻生太郎舉行經濟對話。

日本「讀賣新聞」等多家媒體報導，美日政府針對安排美國副總統彭斯（Mike Pence）訪日一事進行的磋商已到最後階段。彭斯可能於4月17日或18日抵達日本。如果成行，將是美國總統川普上台後，美國副總統首度訪日。

日本政府為歡迎彭斯，擬規劃讓他到東京及京都，目前美日政府還在協調。彭斯訪日期間，可能與日本副首相兼財務大臣麻生太郎舉行經濟對話。對話的議題涵蓋財政與金融政策的合作、基礎設施的整備與能源等事業的合作、美日兩國的貿易架構等。

美國總統川普與日本首相安倍晉三2月10日在美國華府舉行高峰會談時，兩人針對早日安排彭斯訪日一事達成共識。1060302

(中央社)