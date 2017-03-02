台灣第1顆 由月老加持贈送的1克拉鑽石 亮相
為服務年輕香客求財求姻緣的正道信仰，由金山財神廟核心團隊興建的萬里情月老廟，去年曾因廟宇造型相當獨特而成為《滾石音樂愛情故事》第一集的取景片場，變身為北台灣情侶訂情許願的知名聖地！
該廟為讓所有年輕人進一步了解萬里情緣一線牽的「愛情萬歲」真諦，特別舉辦「2017情人變裝．月老好夏趴」活動，並於今（2）日上午10時宣布即日起展開為期5個月的情侶變裝競賽正式開跑，以月月有主題，不分年齡、不分性別、不分結離婚的方式，歡迎所有夫妻、情侶上網報名參加。
該廟愛情快遞局局長郭義彥表示，有句廣告詞是說愛情恆久遠，一顆永流傳！但是這一顆鑽石到底要多重，才能象徵長長久遠的萬里情緣？所以該廟特別以擲杯請示供奉在真金真心殿的月下老人，由祂恩准藉這個活動送出1克拉鑽石做為超級大獎（市價約新台幣20萬元），同時讓這顆鑽石成為台灣第一顆由神佛加持贈送出的1克拉鑽戒，無比殊聖！而當這顆以心型設計戒台的獨一無二1克拉鑽石亮相時，無敵美鑽閃閃發光，立即引起現場讚嘆連連，「1克拉的戀情」果然吸睛。
該廟活動總監黃湫鑌表示，《月老好夏趴》情人變裝競賽活動，將持續進行5個月，每月都有變裝主題進行網路票選活動，同時每月也將產生5對最速配的參賽者，月月送出包括藍寶石對戒、日本東京、澎湖雙人旅遊、3C產品等266份獎項相關獎項，並於今年的七夕情人節前（8月26日星期六）在該廟廣場進行終極變裝趴，由評審專家選出1克拉鑽石的得主。
只要倆人一組，不管是夫妻或情侶、不論是第二春或第三春，甚至跨性別，只要感情好，又敢秀敢有創意，我們都歡迎您來挑戰贏得這顆1克拉的鑽石及高達100萬元的愛戀獎品。所有活動包括報名參賽、參加辦法及活動獎品，也歡迎所有有興趣的情侶，都可洽本活動官網：（邱比特我愛你）http://www.cupid520.com查詢。
(中時電子報)
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