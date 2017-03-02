世新簽一中承諾書 陸委會：明確違規
針對世新大學傳出接受陸方要求簽署「一中」承諾書，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，協議內容涉及政治，且簽署前未經教育部核准，已明確違反兩岸人民關係條例。
媒體報導，世新大學終身教育學院去年12月20日發出研修承諾書，邀請11名陸生今年2至6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。
邱垂正對此表示，協議涉及政治內容違反兩岸人民關係條例第33條之3相關規定；且世新與中國大陸學術單位簽署協議時，事先也未經教育部審核報准，程序明確違反兩岸人民關係條例。
他表示，事件後續事實認定仍須由教育部調查。
兩岸人民關係條例第33條之3規定，台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。
此外，行政院大陸委員會表示，兩岸交流應秉持對等尊嚴、相互尊重的態度，希望中國大陸不要把政治考量帶到兩岸青年學生交流活動中，造成兩岸學術交流的負面影響。1060302
(中央社)
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