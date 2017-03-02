鈴木尚廣客座崇越隼鷹 開放棒壇觀摩
業餘成棒崇越隼鷹隊今天宣布，邀日本職業棒球退役球員鈴木尚廣訪台擔任3週客座教練，9日辦觀摩會，歡迎有興趣的教練一起學習。
鈴木尚廣去年在讀賣巨人隊引退，生涯盜壘成功228次、盜壘失敗47次，成功率8成29，是日職盜壘成功200次以上成功率最高球員，去年多以代跑上場，10次盜壘全部成功。
鈴木尚廣表示，成功的跑壘技術需靠不間斷練習，建立起跑者與打擊間良好默契。
另外，鈴木尚廣鼓勵球團無論在練習賽、甚至是正式比賽，都能不計成敗鼓勵球員在場上衝刺。
「失敗也沒關係」，鈴木尚廣鼓勵選手，「希望場上的每一位跑者，從投手擲出的第一顆球開始，都要有衝向下個壘包的覺悟。」
崇越教練王宸浩表示，透過鈴木尚廣跑壘觀念、實戰經驗，可強化崇越隼鷹跑壘技巧，並期待在全國成棒甲組春季聯賽中發揮戰力。
崇越集團董事長郭智輝表示，重金禮聘鈴木尚廣，希望難得的台、日棒球交流經驗可與更多人分享，歡迎有興趣的台灣棒壇教練一起見習。崇越9日在觀山河濱公園舉行鈴木尚廣客座見習交流觀摩會。1060302
(中央社)
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