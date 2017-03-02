學者建議另設基金 李來希：災難開始
有學者建議年改後，另設基金一事，對此全國公務人員協會理事長李來希在臉書上表示，這是災難的開始。
行政院政務委員林萬億昨邀請相關單位、專家學者等人研商政府基金操作績效，當中有與會者提出年金改革後可以另設基金，一方面可以檢視新舊制效益，另一方面也可解決外界擔心繳錢補缺口的問題。
對此，李來希今天在臉書上指出，「新基金一旦創設，舊基金立刻斷源，我們的災難才要開始」。
李來希說，社會保險本來就是世代互助，如果成立新的基金，卻沒有配套措施，現在人員繳的不僅要承擔已經退休的人，還要承擔未來自己退休的部分，怎麼會付得起？1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。