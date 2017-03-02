學者建議另設基金 李來希：災難開始

有學者建議年改後，另設基金一事，對此全國公務人員協會理事長李來希在臉書上表示，這是災難的開始。

行政院政務委員林萬億昨邀請相關單位、專家學者等人研商政府基金操作績效，當中有與會者提出年金改革後可以另設基金，一方面可以檢視新舊制效益，另一方面也可解決外界擔心繳錢補缺口的問題。

對此，李來希今天在臉書上指出，「新基金一旦創設，舊基金立刻斷源，我們的災難才要開始」。

李來希說，社會保險本來就是世代互助，如果成立新的基金，卻沒有配套措施，現在人員繳的不僅要承擔已經退休的人，還要承擔未來自己退休的部分，怎麼會付得起？1060302

(中央社)