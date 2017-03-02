台中停水 藍營批市府卸責將代提國賠
大台中地區不到4個月3次因水利局工程單位挖損自來水管造成大停水，台中市議會國民黨團今天批評市府事後互推責任，呼籲受損用戶檢具收據將代為提出國賠請求。
國民黨團書記長李中、黨團執行長顏莉敏與藍營議員楊正中、張(水靜)分、黃韾慧、賴義鍠等人上午在市議會召開記者會，質疑市府水利局在不到4個月內3次挖破自來水管線，造成停水事件，累計影響近40萬戶，事後還推卸責任。
李中指出，水利局污水下水道推進工程最近一次於2月20日第3次挖破東區精武東路自來水管，導致自來水第三供水區大停水，造成居民來不及儲水、抽水馬達空燒損壞、店家無法做生意等損失。
李中認為，停水之後，市府發布的新聞稿指稱是「自來水公司提供圖資不明」，完全不知道那裡有1條1500mm自來水管線，這完全是市府卸責的說詞，國民黨團將組成專案小組，請停水用戶提出損失收據交給轄區藍營議員，代為提出申請國賠。
顏莉敏則提出一份水利局與水公司於去年9月間的「1500mm自來水管線」會勘紀錄，她說，這份紀錄上就寫著針對這項工程案恐遭遇1500mm管線的存在，既然水利局早已向水公司進行了解，怎還會發生今年2月20日第3次挖破管線，還對外宣稱不知有此管線的存在。
水利局副局長韓乃斌表示，請民眾可以保留收據，水利局將與水公司一起處理，已跟水公司達成共識，會跟水公司一起面對，只要所有因停水造成的損失保留收據及修復費收據。
韓乃斌強調，水利局在施工之前，有請管線單位提供圖資，圖資上顯示施工地點有3條管線，施工單位在試挖時，先後發現有350mm、400mm、250mm等3條管線，正式施工後才發現有第4條1500mm的管線，確實水利局與水公司應該檢討及管線圖資的確認上需要精進。1060302
(中央社)
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