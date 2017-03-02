久咳胸悶喘不停 小心菜瓜布肺

台灣胸腔醫學會將在中南部舉辦巡迴衛教活動，現場準備創新肺部造型菜瓜布送給民眾。（台灣胸腔醫學會提供）

稍微運動就喘，可能不只是「欠操練」那麼簡單！高雄長庚醫院胸腔內科主治醫師賴建豪指出，曾有老翁喘咳症狀與慢性阻塞性肺病類似，久治不癒，半年後才確診罹患俗稱菜瓜布肺的特發性肺纖維化(IPF)，為讓民眾更了解這個常被忽略的疾病，台灣胸腔暨重症加護醫學會4日至5日，將在中南部4間家樂福賣場舉辦巡迴衛教宣導活動。

台大醫院胸腔科醫師王鶴健指出，若發生久咳、胸悶、喘不停症狀，應注意是否罹患俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化(IPF)，這個疾病盛行率雖不高，全台僅1000多位確診患者，但發病後存活率然其發病後存活率極低，多數患者後期均因呼吸衰竭死亡，在台灣平均存活期僅0.9年，且過去研究更指出，菜瓜布肺5年存活率甚至低於大腸直腸癌。

台南65歲李先生原本是運動健將，退休後仍積極參加登山、路跑活動，但近年來越來越容易喘，即使運動強度降低，症狀也沒減緩，短短2年內，連在家附近散步都喘個不停，就醫才發現罹患菜瓜布肺，主治醫師王鶴健指出，菜瓜布肺至今尚無明確的致病原因，連平時固定運動習慣的民眾，也有可能罹病。

另名高雄70歲老翁，喘咳症狀雖早期就醫，但始終沒找出病因，半年治療期間頻繁入院，曾2個月住院4次，且肺纖維化急速惡化，甚至有嘴唇發青、指尖腫脹如鼓槌的杵狀指現象，最後藉由「高解析度電腦斷層（HRCT）才確認罹患菜瓜布肺，透過新型藥物，病情已控制。

菜瓜布肺致死率高，為加強民眾對菜瓜布肺的疾病意識，發揮早期治療效果，台灣胸腔暨重症加護醫學會本周末分別在家樂福台中文心店、台中青海店、高雄愛河店、台南安平店舉辦衛教宣導活動，民眾除了可實際觸摸體驗菜瓜布肺，主辦單位更準備1500份創新肺部造型菜瓜布，當作活動贈品。

(中時)