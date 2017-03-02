全球首支 國泰航空推飛行瓶裝啤酒

國泰航空台灣公司介紹這款限量手工啤酒。圖：張佩芬

國泰航空一直深信優質空中餐膳是飛行體驗中非常重要一環，所以經常與著名品牌、食府及名廚合作，定期推出新穎又具創意的餐膳選擇，實踐其「翱翔人生」的品牌承諾。為此，國泰隆重呈獻首支專為飛行而創製的瓶裝啤酒Betsy Beer，讓乘客在35,000呎高空可享受手工啤酒的滋味，寫意翺翔。

國泰特別把新推出的品牌啤酒，以其首架投入服務並於40及50年代運作區內航線的DC-3型號客機「Betsy」命名。Betsy Beer將於2017年3月1日至4月30日期間，率先於來回香港及英國（包括倫敦希斯路機場、倫敦蓋特威克機場及曼徹斯特機場）的頭等及商務客艙上供應。

針對飛行時高空環境及機艙氣壓對乘客味覺敏感度的影響，國泰與香港啤酒攜手合作，運用科學及傳統釀製技術，並精選來自香港及英國的地道材料，特別釀製出Betsy Beer，當中材料的香味及碳酸化的效果能刺激味蕾，在高空環境以至地面依然能保持具層次的口感，滿足乘客味覺享受。

國泰一向以客為專，所有決策均以顧客為中心，專注於為乘客在旅程中每一階段提供卓越的旅遊體驗，因此Betsy Beer的配方特別為高空環境而設計，務求讓乘客於高空亦能享受既高品質又獨一無二的手工啤酒之醇香滋味。

啤酒加入了獨特的龍眼味道，擁有清甜果香的龍眼能讓啤酒更圓潤豐厚，在釀製過程中更揉合適量香港新界出品的地道蜂蜜，令啤酒於飲用時透出淡淡令人愉悅的花香，提升口感，加上一種英國手工啤酒的傳統選材富格爾啤酒花，使啤酒的味道層次更豐富。

國泰航空市務及常客計劃總經理黎敦柱表示：「我們明白在飛行期間，乘客味覺的敏感度會受到影響，我們一直以不同方法提升空中餐膳的菜式，但從未有人嘗試改善空中飲用啤酒的味道，相信今次是很好機會，讓啤酒愛好者在旅程中都可有更佳享受。」

「我們一直竭盡全力以新穎又具意義的方法為乘客締造愈臻完美的旅程，讓他們享受嶄新及難忘的體驗絕對是寫意翱翔的重要一環。Betsy Beer是一款為旅客精心創製的啤酒，更是我們以客為尊的最佳例子。」

為確保選材能達到最佳釀製效果，國泰及香港啤酒特別邀請了不同界別人士組成品酒小組，包括香港手工啤酒協會創辦人Toby Cooper先生、香港手工啤酒協會主席劉心暉先生、2017年最佳女廚師周思薇女士、太古餐廳總經理Willem van Emden先生、Collaboration Group 市場推廣策劃公司總監丁子高先生、國泰管理層、馬可孛羅會會員及機艙服務員等，從不同材料及成分中嚴選出最佳配搭，務求讓乘客能品嚐到一款擁有最佳口感的瓶裝啤酒。

此外，Betsy Beer亦會在國泰位於香港國際機場及倫敦希斯路機場的貴賓室；太古集團旗下的餐廳，包括Mr & Mrs Fox, Café Gray Deluxe, Plat du Jour, Public, Sugar (Bar.Deck.Lounge) 及 The Continental的限定時間內供應。Betsy Beer亦會在3月及4月期間於Deli Delight - deli-delight.com - 網上獨家發售。

(工商)