機捷通車案外案 柯P說這件事該上檯面討論了

今桃園機場捷運正式通車，A1台北車站舉行通車典禮，台北市長柯文哲也出席，他在致詞表示，現在五楊高架、機捷都通車，「桃園機場、松山機場的整合問題也可以真正上檯面討論了，這也會進一步改變台北市面貌，是首都生活圈的重要政策決定。」

稍後桃園市長鄭文燦也致詞指出，包括桃園航空城計畫，未來如果能順利興建第三航廈、第三跑道，的確可預留松山機場容量，這部分應由政府整體協商決定桃、松機關係，「（松機）未來如何整合，甚至遷建，讓台北桃園發展都能得到各自定位。」

交通部長賀陳旦也在致詞回應，機場有了更好聯外系統，成為「大機場」，其他機場定位要不要調整，都是交通部要督導相關地方政府交通、客運及民航單位一起討論。

賀陳旦在典禮結束後更進一步回應，現階段先讓機捷經營一段時間，改善桃機聯外交通壅塞情形，但仍要視桃機第三航廈及第三跑道完成後，減少桃機內部旅客量壓力，「裡面的壓力減少以後，才是比較適當檢討桃機跟其他機場關係的時機。」他說，會朝這個方向分析，包括工程進度，及怎樣能夠減少松山機場對環境影響，都是交通部工作一部分。

(中時)