研製新戰機「織女星計畫」 中科院已完成建案

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中科院長張冠群（右）指出，研製下一代戰機的「織女星計畫」已完成建案。(呂昭隆攝)

中科院長張冠群今天在立法院表示，研發下一代戰機發動機的「織女星計畫」已完成建案，預計明年開始編預算，初期執行6至8年，中期在10年以上，10年後下一代戰機雛型就可以出來。

張冠群是在答覆民進黨籍立委蔡適應質詢時，作上述說明。

(中時)