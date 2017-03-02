談到忠貞國民黨員 吳敦義激動落淚
參選國民黨主席的吳敦義，今天到台東與黨員座談，談及2000年宋楚瑜參選總統時，民調一路領先，並力邀他出任副總統候選人，但他仍堅定不移，堅持留在國民黨，是最忠貞的國民黨員，談到激動處甚至潸然落淚，對於國民黨副主席陳鎮湘抨擊他是李登輝第二，他也要求陳鎮湘收回不符實情的話。
吳敦義今天上午先與黃復興黨員座談，隨後才到台東縣議會參加黨員座談，吳敦義表示，前一場座談因為暢所欲言，講了太多，所以才會導致行程延誤約1個小時，隨後他也向黨員們90度鞠躬致歉。
吳敦義在發言前，對於陳鎮湘的抨擊他先重砲回應他與李登輝完全不同，李登輝主張釣魚台是日本人的，但他主張釣魚台是台灣的，他在擔任國民黨秘書長期間，讓原本13席的台聯黨立委歸零，是2人最大的不同，因此要求陳鎮湘要收回不符實情的話。
談到對於黨的忠貞，吳敦義舉2000年宋楚瑜參選總統時的例子，民調支持度達到42%，陳水扁與連戰都只有10幾趴，當時宋楚瑜力邀他出任副總統候選人，2人長談10多小時，他還是拒絕，最後只情義相挺，未參加當天的中常會。
「中國國民黨興，我也是中國國民黨，中國國民黨衰，我還是中國國民黨！」吳敦義強調，一定要團結一致，讓國民黨振衰起敝，一定要贏，贏回中國國民黨的尊嚴，贏回中華民國的光榮。
吳敦義談到對國民黨的忠貞還哽咽語塞，數度拿手帕拭淚，會後則與參與座談的台東縣長黃健庭、議長饒慶鈴、副議長陳宏宗及議員們、鄉長等人握手致意，並在議會用餐座談。
(中時)
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