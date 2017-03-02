WBC》林智勝勤練守備 適應高尺巨蛋紅土、草皮彈跳

中華隊隊長林智勝今把握機會勤練守備。(林勝發 攝)

三貝德數位文創、中信金融管理學院 世界經典棒球賽報導贊助

經典賽中華隊隊長林智勝，今把握首度在高尺巨蛋練球時間，加緊練習守備，他指出，草皮與紅土的彈跳速度完全不同，需要把握時間多多適應。

林智勝說，這邊跟東京巨蛋不同，這邊還有紅土，紅土跟人工草皮的彈跳不同，從草皮彈到紅土感覺會減速，有種球沉下去的感覺，所以要趁著接下來的實戰與練球盡快適應一下。

三貝德數位文創 世界經典棒球賽報導贊助

至於打擊部分，林智勝回應能在巨蛋打球就是很爽，相當開心，針對中職聯隊在與日本國家隊首戰，打出亮眼成績，林智勝評析，台灣打者真的有在進步，希望大家肯定台灣球員在中職所創的紀錄。

(中時電子報)