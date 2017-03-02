白沙屯抵達朝天宮 10萬人隨香擠爆北港

苗栗通宵白沙屯媽祖鑾駕抵北港。（許素惠攝）

白沙屯媽祖隨香信眾多達10幾萬人，擠爆北港街頭。（許素惠攝）

苗栗通霄白沙屯媽祖經過12天11夜、200多公里徒步進香，上午終於抵達北港朝天宮，10多萬信徒隨香，擠爆北港，雲林縣長李進勇、副議長蘇俊豪、北港鎮長張勝智與朝天宮董事長蔡咏鍀等恭迎聖駕，在長達2公里的陣頭引領下進廟安座，預定明天凌晨1點半起駕回鑾。

白沙屯媽祖鑾駕一進入北港，先駐駕北辰派出所前，現場人山人海夾道恭迎，虔誠信眾更大排長龍等候鑽轎下，祈求媽祖保佑，鑾駕所到之處，信眾亦步亦趨隨行在後，沿途信眾設香案祭拜，10幾萬信徒擠爆北港街頭。

鑾駕安座後，下午3時舉行謝天祭禮拜天公大典，預計於明日凌晨1點半舉行進香刈火後，啟程回通霄白沙屯。

李進勇表示，白沙屯媽祖至北港朝天宮進香，已有200多年歷史，信徒不分男女老少徒步來回400多公里，沒有既定的路程、也沒有預定的休息地點，行程都是由擲筊決定，進香路線則由媽祖踩轎決定，為國家級無形文化資產，北港是花燈原鄉，亦是珍貴的文化資產，兩者相得益彰，歡迎信眾抽空踏訪2017台灣燈會北港燈區賞燈。

(中時)