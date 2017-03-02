寒冬中看到瑟縮街友　請發揮愛心這樣做

社工司呼籲，民眾若在寒冬中看到瑟縮的街友，可撥打1957或110通報協助。（倪浩倫攝）

強烈大陸冷氣團來襲，全台各地明顯降溫，據中央氣象局預測，北部地區今晚甚至僅剩11~12度、中部13~14度。衛福部昨已函請各地方政府，加強街頭街友的關懷訪視，除了提供熱食、保暖用品，也會視情況開放中途所來安置街友，民眾若見到有需要的街友，也可撥打1957或110通報協助。

氣象局指出，全台今晚氣溫明顯降，雖不一定會出現10度以下低溫，不到啟動「低溫關懷」的條件，但各地方政府和民間福利團體，已開始發放禦寒衣物、睡袋和熱食。衛福部社工司司長李美珍表示，所有街友都有經相關單位造冊列管，並讓他們知道天冷時，何處可避寒、領取相關物資。

根據統計，截至3月1日，衛福部今年入冬以來已提供街友熱食、熱飲共2萬708人次、保暖用品8617人次、共2633人次接受中途所的安置服務。

李美珍強調，民眾在冷天時，若在街上看到有需求的街友，可撥打「1957」的免付費服務諮詢專線，請專人前來協助；她補充，1957接線時間是每日上午8時到晚間10時，以外的時間，則可利用110通報協助。

(中時)