性騷擾舊聞引眾怒 奧斯卡新科影帝回應

美國男星凱西艾佛列克（Casey Affleck）勇奪本屆奧斯卡最佳男主角獎後受訪，談及昔日性騷擾指控所引發的眾怒，表示「大家在職場和其他任何地方都應被尊重」。

美聯社報導，以「海邊的曼徹斯特」（Manchesterby the Sea）演出在奧斯卡稱帝的凱西艾佛列克，被控在2010年仿紀錄片「我仍在這裡」（I'm Still Here）拍攝期間性騷擾，他大多避談這兩起官司。官司都已和解，兩造被封口不得談論指控內容，但凱西艾佛列克否認這些指控。

「時人」（People）雜誌網站報導，凱西艾佛列克在奧斯卡奪獎後，成為推特熱門話題主角之一，許多人翻出他被控性騷擾的舊事。有人推文：「提醒一下，凱西艾佛列克曾被多名女子指控性騷。」

還有推特用戶酸文寫說：「女性會因通報性騷擾而被炒魷魚，而男性犯行還能得獎。」

ClickHole推特寫道：「凱西艾佛列克在頒獎場子避免與任何女性眼神交會。」美國影集「辦公室瘋雲」（The Office）編劇B.J.諾瓦克（B.J. Novak）也推文「我們能再確定一下最佳男主角嗎」。

凱西艾佛列克在「波士頓環球報」（The Boston Globe）2月28日刊登的訪問中表示，罵他的網友不知道實際情況。

他還說：「我認為任何人、任何理由、任何方式的不當對待都令人無法接受且可惡，大家在職場和其他任何地方都應被尊重。」

被問到有人批評他得獎一事，凱西艾佛列克說「我也沒辦法，只能照自己知道的方式過好生活，談我自己的價值觀，以及自己一路來如何努力藉此過人生」。（譯者：中央社盧映孜）1060302

(中央社)