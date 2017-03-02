林書豪3節攻11分 籃網領先國王

NBA台裔球星林書豪在今天比賽打完3節後，就攻下復出以來最多的11分，帶領籃網以81比72領先國王。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天客場作戰，挑戰地主沙加緬度國王隊，傷癒復出的林書豪連續3場比賽先發上陣。

林書豪首節就展現旺盛進攻欲望及超高效率，上場4分鐘就獲得5分、2助攻、1籃板；次節他再砍進外線，也送出助攻給隊友羅培茲（Brook Lopez）灌籃得手，半場打完，林書豪上場9分鐘，獲得8分、3助攻、1籃板，籃網也以57比54領先。

比賽進入下半場，林書豪在第3節開打不久，就利用一次空手切後接獲隊友的傳球上籃得分，第3節剩下7分16秒，他再靠2罰1中添分數。

前3節林書豪已經打了14分鐘，上場時間追平復出後兩戰的平均上場時間，目前拿下11分，是復出以來得分的新高，另外傳出4次助攻，抓下1個籃板，籃網打完3節以81比72領先國王。1060302

(中央社)